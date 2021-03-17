Налоговые службы получили расширенный доступ к банковским данным

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Российские налоговые службы получили расширенный доступ к банковской тайне.
Налоговые службы получили расширенный доступ к банковским данным
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Об этом сообщается в соответствующем документе, который подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, банки будут обязаны в течение трёх дней после запроса налоговой службы выдать ей копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счёта и заявлений на его закрытие, а также карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Комментируя ситуацию, в пресс-службе Минфина заявили, что расширение доступа Федеральной налоговой службы к банковской тайне не коснётся добросовестных налогоплательщиков.

«Закон не меняет полномочий налоговых органов: ФНС и ранее имела право на получение такой информации. Банки обязаны выдавать справки о наличии счетов, выписки по операциям на счетах, справки об остатках денежных средств при получении от налоговых органов мотивированного запроса. Это соответствует действующим нормам налогового законодательства», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в связи с тем, что Россия приняла на себя обязательства по международному обмену информацией в налоговых целях, уточняется перечень сведений, которые банки обязаны будут предоставлять по мотивированному запросу налогового органа.

14 марта в ФНС сообщали, что доступ к банковской тайне не затронет добросовестных граждан.

Ранее стало известно, что ФНС России планирует внедрить ряд нововведений, которые позволят собирать налоги по-новому.

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