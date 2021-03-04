Федеральная налоговая служба готовит ряд нововведений

Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует внедрить ряд нововведений, которые позволят собирать налоги по-новому. План на 2021 год опубликован на сайте ведомства.

В частности, предусмотрено внедрение цифровой платформы оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им финансовых услуг.

Кроме того, ФНС намерена создать концепцию автоматизированной информационной системы четвёртого поколения «Налог-4» и платформу для передачи административных данных в госорганы.

Также среди планируемых мероприятий разработка порядка рассмотрения жалоб посредством видеосвязи. Ожидается, что это позволит сократить временные и материальные затраты заявителей.

Ранее сообщалось, что россиянам упростят процедуру получения налогового вычета: подать заявку на частичный возврат денег, потраченных при оплате покупок банковскими картами, можно будет онлайн.