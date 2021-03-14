В ФНС сообщили, что доступ к банковской тайне не затронет добросовестных граждан

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В Федеральной налоговой службе России сообщили, что доступ к банковской тайне не затронет добросовестных граждан.
В ФНС сообщили, что доступ к банковской тайне не затронет добросовестных граждан
  • РИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что «изменения не направлены в адрес добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов».

Отмечается, что «в рамках международных стандартов и автоматического обмена сведениями о счетах уже несколько лет ведётся обмен данными о бенефициарных владельцах банковских счетов между странами — участниками международного соглашения, включая Российскую Федерацию».

«Налоговые органы и сейчас, в соответствии с Налоговым кодексом, в рамках налоговых проверок имеют право направлять запросы в кредитные организации и получать необходимую информацию», — говорится в сообщении.

В ФНС подчеркнули, что «закон не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладах физических лиц».

«Режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас, — только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с п. 1 ст. 93.1 НК России. Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 102 НК России все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские налоговики с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне.

Также стало известно, что ФНС России планирует внедрить ряд нововведений, которые позволят собирать налоги по-новому.

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