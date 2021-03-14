Российская налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне

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Российские налоговики С 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Об этом информирует РИА Новости.
Российская налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне
  • РИА Новости

Отмечается, что нововведение предполагает, что в течение трёх дней после получения запроса банки будут обязаны предоставлять копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счёта и заявлений на его закрытие, карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Как сообщает агентство, это также коснётся данных о бенефициарных владельцах, представителях клиента, выгодоприобретателях или об отдельных операциях за определённый период.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует внедрить ряд нововведений, которые позволят собирать налоги по-новому.

Также сообщалось, что россиянам упростят процедуру получения налогового вычета: подать заявку на частичный возврат денег, потраченных при оплате покупок банковскими картами, можно будет онлайн.

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