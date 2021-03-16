Учёный напомнил о важности вакцинации от COVID-19

Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, член-корреспондент РАН Андрей Иванов напомнил о важности вакцинации от COVID-19.

«Основное обстоятельство, определяющее необходимость вакцинации даже переболевших, — это то, что COVID-19 не может в полной мере рассматриваться как инфекция, аналогичная гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям. Она более серьёзна и коварна», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, на основании ряда клинических наблюдений и результатов научных исследований известно, что постинфекционный иммунитет при COVID-19 может быть недолговременным.

«Кроме того, вирус SARS-CoV-2, по данным широких международных исследований, постоянно мутирует», — отметил Иванов.

Как добавил эксперт, вакцина может быть эффективна в отношении различных вариантов возбудителя, она формирует выработку факторов иммунной защиты в отношении всех разновидностей вируса.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.