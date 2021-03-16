РКН заявил о технических ресурсах для полной блокировки Twitter

У Роскомнадзора есть необходимые технические ресурсы для полной блокировки интернет-сервиса Twitter на территории России, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

«Технические возможности есть», — цитирует его ТАСС.

В то же время он уточнил, что сбои в работе ряда интернет-ресурсов после замедления работы Twitter не связаны с действиями Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter на территории России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённую информацию.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента. Соцсеть уведомили о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований.

12 марта в Роскомнадзоре заявили, что претензии к Twitter остаются без ответа.