Эксперт оценил степень опасности южноафриканского штамма коронавируса

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предостерёг от панических настроений по случаю выявления в России южноафриканского штамма коронавируса, поскольку степень его заразности пока учёными не определена.
Эксперт оценил степень опасности южноафриканского штамма коронавируса
  • Reuters

Таким мнением врач поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«У нас россияне же путешествуют в Южную Африку? Путешествуют, вот и возможны привозные, завозные случаи, поэтому ничего удивительного пока нет. Тревожность ничего не решает, не остановит пандемию никак. Если даже все россияне будут вместе находиться в состоянии тревожности, распространение штаммов не прекратится и не замедлится. Избыточная эмоциональная реакция не поможет. Что касается выявления (южноафриканского штамма. — RT): это закономерный процесс, циркулирующие штаммы выявляются. Пока нет оснований для супербеспокойства. Инфекционные специалисты разбираются, насколько это может быть значимо и насколько выявленные штаммы представляют угрозу для всего населения России», — отметил Викулов.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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