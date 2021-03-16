Эксперт оценил степень опасности южноафриканского штамма коронавируса

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предостерёг от панических настроений по случаю выявления в России южноафриканского штамма коронавируса, поскольку степень его заразности пока учёными не определена.

Таким мнением врач поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«У нас россияне же путешествуют в Южную Африку? Путешествуют, вот и возможны привозные, завозные случаи, поэтому ничего удивительного пока нет. Тревожность ничего не решает, не остановит пандемию никак. Если даже все россияне будут вместе находиться в состоянии тревожности, распространение штаммов не прекратится и не замедлится. Избыточная эмоциональная реакция не поможет. Что касается выявления (южноафриканского штамма. — RT): это закономерный процесс, циркулирующие штаммы выявляются. Пока нет оснований для супербеспокойства. Инфекционные специалисты разбираются, насколько это может быть значимо и насколько выявленные штаммы представляют угрозу для всего населения России», — отметил Викулов.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.