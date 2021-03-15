Врач дал советы по восстановлению после перенесённого COVID-19

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков дал советы по восстановлению после перенесённого COVID-19.
Врач дал советы по восстановлению после перенесённого COVID-19
  • Reuters

«Полностью избежать падения концентрации и внимания больному коронавирусом невозможно, поскольку это одно из проявлений болезни», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, вирус имеет неврологические последствия.

Как считает Тимаков, переболевшим желательно принимать немедикаментозные препараты по назначению врача, например те, которые улучшают кровоток и восстанавливают работу нервной системы.

«И основная роль в процессе восстановления — это выдержка и самоорганизация: обязательно должны быть свежий воздух, физические нагрузки, режим дня, питание. Без всего этого восстановительный период проходит очень тяжело», — отметил эксперт.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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