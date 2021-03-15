Фонд «Круг добра» утвердил все поступившие заявки на помощь детям со спинальной мышечной атрофией

Фонд «Круг добра» провёл плановое заседание экспертного совета, в ходе которого были утверждены все поступившие заявки за оказание помощи детям со спинальной мышечной атрофией.

Об этом сообщают «Дни.ру».

В общей сложности одобрено 946 обращений из 85 субъектов.

Кроме того, одобрен перечень категорий детей, которым показано лечение препаратом «Канакинумаб».

«Пациентоориентированный подход и приоритетность интересов ребёнка — это те основы, на которых должна строиться вся работа фонда», — заявил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко. Об этом сообщает «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин утвердил правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра».