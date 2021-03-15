Фонд «Круг добра» утвердил все поступившие заявки на помощь детям со спинальной мышечной атрофией
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Об этом сообщают «Дни.ру».
В общей сложности одобрено 946 обращений из 85 субъектов.
Кроме того, одобрен перечень категорий детей, которым показано лечение препаратом «Канакинумаб».
«Пациентоориентированный подход и приоритетность интересов ребёнка — это те основы, на которых должна строиться вся работа фонда», — заявил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко. Об этом сообщает «Утро.ру».
Ранее сообщалось, что российский премьер Михаил Мишустин утвердил правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра».