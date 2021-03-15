В Калининградской области сняли часть ограничительных мер
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Об этом сообщает «Янтарный край».
С 16 марта кафе и рестораны смогут работать в обычном режиме. Также снимаются ограничения на банкеты и корпоративные мероприятия.
За прошедшие сутки в области зафиксировано 73 случая COVID-19, выписаны 55 человек. Всего в регионе зарегистрированы 29 367 заболевших. Выздоровели почти 27 тыс.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.