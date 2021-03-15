В Подмосковье подвели итоги масленичных гуляний

На подмосковных масленичных ярмарках испекли более 165 тыс. блинов, 13 тыс. из которых стали бесплатным угощением для гостей праздничных мероприятий. Об этом сообщил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр добавил, что особой популярностью у жителей Подмосковья пользовались простые блины и блины с мёдом. По словам Воскресенского, на масленичных ярмарках люди могли купить сыр, молочные продукты, мясо, рыбу, колбасные и кондитерские изделия, которые производят в Подмосковье.

Желающие могли принять участие в традиционных масленичных забавах, посмотреть театральные представления, выступления народных ансамблей, покататься на собачьих упряжках, лошадях и снегоходах.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, как сделать полезные блины.