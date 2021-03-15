В Подмосковье подвели итоги масленичных гуляний

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На подмосковных масленичных ярмарках испекли более 165 тыс. блинов, 13 тыс. из которых стали бесплатным угощением для гостей праздничных мероприятий. Об этом сообщил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
В Подмосковье подвели итоги масленичных гуляний
  • ©mos.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр добавил, что особой популярностью у жителей Подмосковья пользовались простые блины и блины с мёдом. По словам Воскресенского, на масленичных ярмарках люди могли купить сыр, молочные продукты, мясо, рыбу, колбасные и кондитерские изделия, которые производят в Подмосковье.

Желающие могли принять участие в традиционных масленичных забавах, посмотреть театральные представления, выступления народных ансамблей, покататься на собачьих упряжках, лошадях и снегоходах.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, как сделать полезные блины.

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