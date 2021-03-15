В Самарской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Самарской области за сутки выявили 235 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на оперштаб региона.

Большую часть заболевших обнаружили в Самаре и Тольятти — 99 и 32 человека соответственно.

Общее количество случаев коронавирусной инфекции достигло 52 437.

Также стало известно, что в Мурманской области за сутки зарегистрировали 73 заболевших, передаёт Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в регионе выявили 47 874 человека с коронавирусом.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.