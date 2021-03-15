В ЯНАО рассказали о ситуации с COVID-19

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За сутки в Ямало-Ненецком автономном округе подтвердили коронавирус у 27 человек, выздоровел 51.
В ЯНАО рассказали о ситуации с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Ямал-Регион» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Всего в регионе зафиксировано 37 598 случаев заболевания COVID-19. В стационарах проходят лечение 152 пациента.

Прививку от коронавируса сделали более 27 тыс. жителей, 19 тыс. получили оба компонента вакцины.

Также стало известно, что в Ростовской области вакцинацию против коронавируса прошли 101 898 человек, передаёт kp.ru со ссылкой на региональное правительство.

«Двухэтапное введение препарата «Спутник V» донские медики выполнили в отношении 54 933 человек. Все эти люди завершили вакцинацию», — добавили в пресс-службе.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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