Опрос показал, сколько родителей контролируют время пребывания детей в сети

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос, который показал, какой процент родителей в России контролирует время пребывания своих несовершеннолетних детей в интернете. RT ознакомился с данными соответствующего исследования.

По словам специалистов, степень обеспокоенности родителей временем, которое их дети проводят в сети, обычно связана с возрастом ребёнка.

Так, подавляющее большинство — 79% респондентов — отслеживают время пребывания в интернете детей от семи до десяти лет.

Соответственно, чем старше ребёнок, тем меньше ограничений в этом отношении он испытывает со стороны родственников.

Например, детей в возрасте от 11 до 14 лет контролирует 61% родителей, а подростков в возрасте от 15 до 17 лет — лишь 38%.

При этом примечательно, что детей от семи до 14 лет контролирует одинаковый процент родителей обоих полов, а подростков в возрасте от 15 до 17 лет в ситуациях с использованием интернета чаще ограничивают матери (44%), чем отцы (33%).

Всего в исследовании приняли участие 1,5 тыс. родителей детей и подростков из всех округов России.

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