В Пермском крае оценили ситуацию с COVID-19

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В Пермском крае зарегистрировали 139 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 179 человек.
В Пермском крае оценили ситуацию с COVID-19
  • © Александр Гальперин / РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В стационарах находятся 39 пациентов, на дому лечатся ещё 100.

Первым компонентом вакцины привились 65 897 человек, вторым — 30 419.

Также стало известно, что в Ульяновской области за сутки зафиксировали 102 случая коронавирусной инфекции, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Выздоровели за последние 24 часа 88 жителей.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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