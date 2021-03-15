В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Ростовской области выявили 248 случаев COVID-19.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на правительство региона.

Всего с начала пандемии зарегистрированы 76 979 заболевших. Выздоровели 68 218 человек.

В стационарах проходят лечение 1719 пациентов.

Также стало известно, что в Татарстане за минувшие сутки выявили 47 случаев COVID-19, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в республике зарегистрированы 18 733 заболевших. Выздоровели 15 354 человека, в том числе 11 — за минувшие сутки.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.