В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Всего в республике зарегистрировали 29 433 заболевших, выздоровели 26 090 человек, в том числе 70 — за последние сутки.
Прививку сделали 38 537 жителей. Второй компонент вакцины получил 21 201 человек.
Также стало известно, что в Ставропольском крае за время пандемии провели 1 млн 428 тыс. исследований на COVID-19, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
Тестирование проходит ежедневно. Всем заболевшим врачи оказывают помощь.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.