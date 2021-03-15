В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом

За сутки в Удмуртии выявили 80 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Всего в республике зарегистрировали 29 433 заболевших, выздоровели 26 090 человек, в том числе 70 — за последние сутки.

Прививку сделали 38 537 жителей. Второй компонент вакцины получил 21 201 человек.

Также стало известно, что в Ставропольском крае за время пандемии провели 1 млн 428 тыс. исследований на COVID-19, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Тестирование проходит ежедневно. Всем заболевшим врачи оказывают помощь.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.