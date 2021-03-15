Инфекционист прокомментировал идею международных COVID-паспортов

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Главврач медцентра «Лидер медицины» врач-инфекционист Евгений Тимаков прокомментировал идею международных COVID-паспортов.
Инфекционист прокомментировал идею международных COVID-паспортов
  • РИА Новости

«COVID-паспорта — это определение людей на социально равных и неравных. Получается, одни могут пользоваться привилегиями, а другие нет. А если я не могу делать прививку, а если не хочу делать прививку по убеждениям? Это получается нарушение воли человека и постулата о добровольности прививок», — сказал Тимаков РИА Новости.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕК представит проект «паспортов вакцинации» Евросоюза 17 марта.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что идея о введении COVID-паспортов в ЕС противоречит правилу добровольной вакцинации.

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