Зюганов предложил ввести в России налог на «подозрительно богатых»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своём Telegram-канале предложил ввести в России повышенный налог на «подозрительно богатых».

«По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи «подозрительно бедным семьям». Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых», — написал депутат Госдумы.

Он также призвал ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, которая устанавливает требование о соответствии доходов и расходов «бюрократического сословия».

Ранее газета «Коммерсантъ» писала о плане ограничить детские пособия «подозрительно бедным» семьям.

Позднее в Минтруде пояснили, что начнут учитывать недвижимость, движимое имущество и проценты по вкладам при назначении выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет.

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