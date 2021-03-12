В Госдуме прокомментировали введение новых критериев нуждаемости семей

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Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала RT заявление Минтруда России, согласно которому в ведомстве начнут учитывать недвижимость, движимое имущество и проценты по вкладам при назначении выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет.
В Госдуме прокомментировали введение новых критериев нуждаемости семей
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Введение дополнительных критериев, по словам Бессараб, необходимо, «чтобы можно было больше предоставить помощи семьям, которые действительно нуждаются».

«Дополнительные ограничения, безусловно, необходимы, потому что нужно уточнять критерии нуждаемости. У нас, к сожалению, есть граждане, которые скрывают свои доходы, например, доходы от незаконной сдачи в аренду помещений, также процветает неформальная занятость», — объяснила парламентарий.

При этом депутат призвала уточнить систему оценки нуждаемости семьи с учётом особых случаев.

«Нужно ещё уточнить список (критериев. — RT), который опубликовал Минтруд, чтобы исключить из этого списка неликвидное имущество. Например, две квартиры в Москве стоят совершенно не столько, сколько две квартиры в заброшенном посёлке Крайнего Севера. У гражданина может быть имущество, которое он не способен реализовать. Необходимо, чтобы были исключения из списка», — добавила Бессараб.

Ранее в Минтруде рассказали о новых критериях назначения выплат семьям с детьми от трёх до семи лет.

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