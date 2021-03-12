В Госдуме прокомментировали введение новых критериев нуждаемости семей

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала RT заявление Минтруда России, согласно которому в ведомстве начнут учитывать недвижимость, движимое имущество и проценты по вкладам при назначении выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет.

Введение дополнительных критериев, по словам Бессараб, необходимо, «чтобы можно было больше предоставить помощи семьям, которые действительно нуждаются».

«Дополнительные ограничения, безусловно, необходимы, потому что нужно уточнять критерии нуждаемости. У нас, к сожалению, есть граждане, которые скрывают свои доходы, например, доходы от незаконной сдачи в аренду помещений, также процветает неформальная занятость», — объяснила парламентарий.

При этом депутат призвала уточнить систему оценки нуждаемости семьи с учётом особых случаев.

«Нужно ещё уточнить список (критериев. — RT), который опубликовал Минтруд, чтобы исключить из этого списка неликвидное имущество. Например, две квартиры в Москве стоят совершенно не столько, сколько две квартиры в заброшенном посёлке Крайнего Севера. У гражданина может быть имущество, которое он не способен реализовать. Необходимо, чтобы были исключения из списка», — добавила Бессараб.

Ранее в Минтруде рассказали о новых критериях назначения выплат семьям с детьми от трёх до семи лет.