Акции Башкирской содовой компании перешли государству

Акции Башкирской содовой компании перечислены на счёт Росимущества по решению суда. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

«Судебным актом от 11 декабря 2020 года требования Генеральной прокуратуры России удовлетворены, данное решение 1 марта 2021 года Восемнадцатым арбитражным апелляционным судом оставлено без изменения. В настоящее время решение исполнено, обозначенные акции перечислены на лицевой счёт Росимущества», — приводит его слова РИА Новости.

3 августа 2020 года у горы Куштау в Башкирии прошли протесты после того, как Башкирская содовая компания приступила к вырубке леса на горе для проведения геологоразведки.

После этого было решено дать горе (шихану) Куштау статус особо охраняемой территории. Разработка горы далее была остановлена.

Впоследствии президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Башкирской содовой компанией. Он обратил внимание на то, что «контрольный пакет там принадлежит частным лицам», а деньги, заработанные компанией, практически не инвестируются в развитие и не остаются регионе.

По его словам, в начале 2013 года «абсолютно чудесным образом — через объединение компании — доля государства размывается и снижается ниже контрольной» — с 62% до 38%. Путин поручил прокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над активами компании.