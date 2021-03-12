В Татарстане прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Татарстане выявили 50 случаев COVID-19.
В Татарстане прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в республике зарегистрированы 18 584 заболевших. Выздоровели 15 245 пациентов, включая 74 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области за сутки коронавирус был обнаружен у 75 человек, передаёт RIA56 со ссылкой на оперштаб.

Всего в регионе зарегистрированы 38 503 заболевших. Выздоровели 35 586, в том числе 54 за сутки.

Ранее профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии в России.

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