В ЯНАО рассказали о ситуации с COVID-19

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За сутки в Ямало-Ненецком автономном округе подтвердили коронавирус у 27 человек, выздоровели 49.
В ЯНАО рассказали о ситуации с COVID-19
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Регион» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Всего в регионе зафиксировано 37 514 случаев заболевания COVID-19. В стационарах проходят лечение 173 пациента.

Прививку от коронавируса сделали 26,5 тыс. жителей, 17 тыс. получили оба компонента вакцины.

Также стало известно, что в Краснодарском крае за сутки подтвердили 130 случаев
коронавируса, передают «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в регионе зафиксировали 40 096 заболевших. Выписаны 34 922 пациента.

Ранее профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии в России.

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