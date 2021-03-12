В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Удмуртии выявили 75 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в регионе зарегистрировали 29 193 заболевших, выздоровели 25 879 человек, в том числе 71 — за последние сутки.

Прививку сделали 35 975 жителей.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки провели 22 946 тестов на COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

За 11 марта в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 10 695 вызовов.

Ранее профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии в России.

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