В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом

За сутки в Удмуртии выявили 75 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в регионе зарегистрировали 29 193 заболевших, выздоровели 25 879 человек, в том числе 71 — за последние сутки.

Прививку сделали 35 975 жителей.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки провели 22 946 тестов на COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

За 11 марта в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 10 695 вызовов.

Ранее профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии в России.