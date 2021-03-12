В лабораториях Ставрополья провели свыше 1,4 млн тестов на COVID-19

В Ставропольском крае за время пандемии провели 1 млн 408 тыс. исследований на COVID-19.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что исследования проводят ежедневно.

«Вирус всё ещё рядом. Поэтому по-прежнему важно соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Следовать рекомендациям медиков, сохранять бдительность в вопросах профилактики. И не забывать о том, что самой надёжной защитой от COVID-19 является вакцинация», — заявил он.

Ранее бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.