В лабораториях Ставрополья провели свыше 1,4 млн тестов на COVID-19

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В Ставропольском крае за время пандемии провели 1 млн 408 тыс. исследований на COVID-19.
В лабораториях Ставрополья провели свыше 1,4 млн тестов на COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что исследования проводят ежедневно.

«Вирус всё ещё рядом. Поэтому по-прежнему важно соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Следовать рекомендациям медиков, сохранять бдительность в вопросах профилактики. И не забывать о том, что самой надёжной защитой от COVID-19 является вакцинация», — заявил он.

Ранее бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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