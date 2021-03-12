Врач дал рекомендации по правильному ношению наушников

Врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев дал рекомендации по правильному ношению наушников.

«Накладные наушники, студийные, которые полностью закрывают раковину, — это хорошо, они полностью закрывают раковину, мы изолируем себя от окружающих звуков и слышим всё вполне комфортно», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, наушники-вкладыши из-за неплотного контакта приходится вставлять глубже, поэтому они сильно воздействуют на внутреннее ухо. В результате страдают волосковые слуховые клетки, так называемый кортиев орган, пояснил Зайцев.

Ранее хирург-оториноларинголог кандидат медицинских наук Роман Ордер дал советы по безопасному ношению наушников.