Врач дал советы по безопасному ношению наушников
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- РИА Новости
«Сейчас современный мир — все ходят в наушниках. Пациенты практически не вынимают их из ушей, постоянно используя. Конечно, надо с умом подходить к применению этих наушников — периодически их надо вынимать всё-таки», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, наушники могут давить на кожу слухового прохода, вызывать локальные изменения.
Как считает Ордер, носить такой гаджет допустимо не более двух часов в день.
Ранее сайт «Москва 24» передавал, что эксперты Роскачества предупредили о вреде длительного прослушивания громкой музыки в наушниках.