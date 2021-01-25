Врач дал советы по безопасному ношению наушников

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Хирург-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Роман Ордер дал советы по безопасному ношению наушников.
Врач дал советы по безопасному ношению наушников
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Сейчас современный мир — все ходят в наушниках. Пациенты практически не вынимают их из ушей, постоянно используя. Конечно, надо с умом подходить к применению этих наушников — периодически их надо вынимать всё-таки», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, наушники могут давить на кожу слухового прохода, вызывать локальные изменения.

Как считает Ордер, носить такой гаджет допустимо не более двух часов в день.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что эксперты Роскачества предупредили о вреде длительного прослушивания громкой музыки в наушниках.

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