Врач дал советы по безопасному ношению наушников

Хирург-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Роман Ордер дал советы по безопасному ношению наушников.

«Сейчас современный мир — все ходят в наушниках. Пациенты практически не вынимают их из ушей, постоянно используя. Конечно, надо с умом подходить к применению этих наушников — периодически их надо вынимать всё-таки», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, наушники могут давить на кожу слухового прохода, вызывать локальные изменения.

Как считает Ордер, носить такой гаджет допустимо не более двух часов в день.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что эксперты Роскачества предупредили о вреде длительного прослушивания громкой музыки в наушниках.