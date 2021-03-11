В Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения

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В Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения первичного звена в 2021 году.
В Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что по программе модернизации построят и отремонтируют 50 медицинских объектов. В том числе мероприятия затронут 24 организации с прикреплённым населением в 1 млн человек.

Также планируется оснащение больниц и поликлиник автотранспортом и оборудованием, повышение квалификации персонала.

На реализацию мероприятий направят в общей сложности 634 млн рублей.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали о планах по строительству и ремонту больниц.

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