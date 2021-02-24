В Оренбургской области рассказали о планах по строительству и ремонту больниц

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал министру здравоохранения России Михаилу Мурашко о планах по строительству и ремонту больниц в регионе.
В Оренбургской области рассказали о планах по строительству и ремонту больниц
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает RIA56.

В 2021 году запланировано строительство 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов и четырёх врачебных амбулаторий. Предусмотрена закупка 107 единиц медицинского оборудования, 73 новых автомобилей для работы медиков.

Ремонту подлежит 164 объекта здравоохранения. На эти цели будет выделено более 0,5 млрд рублей.

Также планируется строительство новой инфекционной больницы. В настоящее время завершается работа над проектной документацией.

В декабре 2020 года «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге направили дополнительные средства на покупку оборудования в реанимационное отделение Боткинской больницы.

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