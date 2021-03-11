В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Нижегородской области зафиксировали 376 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства.

Общее количество заболевших достигло 100 773.

Всего в регионе выздоровели 93 704 пациента, в том числе 422 — за последние 24 часа.

Свободный коечный фонд составляет 19%.

На 10 марта от COVID-19 привились более 166 тыс. человек, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Вторую часть вакцины получили около 59 тыс. жителей.

В регионе действует 104 прививочных пункта.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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