В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
Всего в регионе зарегистрировали 29 118 заболевших, выздоровели 25 808 человек, в том числе 74 — за последние сутки.
Также стало известно, что в Крыму за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 65 человек, передаёт РИА Новости Крым.
«Из общего количества заболевших 51 выявлен при обращении за медицинской помощью, 13 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один — завозной из-за рубежа», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.
За прошедший день тест на COVID-19 сделали 2370 человек.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.