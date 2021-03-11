В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Удмуртии выявили 73 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в регионе зарегистрировали 29 118 заболевших, выздоровели 25 808 человек, в том числе 74 — за последние сутки.

Также стало известно, что в Крыму за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 65 человек, передаёт РИА Новости Крым.

«Из общего количества заболевших 51 выявлен при обращении за медицинской помощью, 13 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один — завозной из-за рубежа», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

За прошедший день тест на COVID-19 сделали 2370 человек.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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