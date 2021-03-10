В ЯНАО рассказали о ситуации с COVID-19

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За сутки в Ямало-Ненецком автономном округе подтвердили коронавирус у 31 человека, выздоровел 51.
В ЯНАО рассказали о ситуации с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

Всего в регионе зафиксировано 37 457 случаев заболевания коронавирусом. В стационарах проходят лечение 188 пациентов.

Прививку от COVID-19 сделали почти 25 тыс. жителей, более 16 тыс. получили оба компонента вакцины.

Также стало известно, что в Самарской области за сутки подтвердили 254 случая коронавируса, передаёт sova.info со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число подтверждённых случаев заболевания достигло 51 214.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев высказал мнение, что в России в настоящее время сложилась стабильная ситуация с коронавирусом.

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