Эксперт прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев высказал мнение, что в России в настоящее время сложилась стабильная ситуация с коронавирусом.

Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

«Ситуация стабильная и близка даже вот к такой совсем положительной динамике. Этого удалось достичь с помощью чёткой деятельности всех структур: и системы здравоохранения, которая у нас не рухнула, как во многих других странах, и системы санитарно-эпидемиологического надзора, которая работала и продолжает работать», — отметил эксперт.

По мнению специалиста, в России прекрасный объём тестирования на COVID-19, что говорит о хорошей выявляемости заболевания.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.