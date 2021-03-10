Эксперт прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Короткая ссылка
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев высказал мнение, что в России в настоящее время сложилась стабильная ситуация с коронавирусом.
Эксперт прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
  • Reuters

Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

«Ситуация стабильная и близка даже вот к такой совсем положительной динамике. Этого удалось достичь с помощью чёткой деятельности всех структур: и системы здравоохранения, которая у нас не рухнула, как во многих других странах, и системы санитарно-эпидемиологического надзора, которая работала и продолжает работать», — отметил эксперт.

По мнению специалиста, в России прекрасный объём тестирования на COVID-19, что говорит о хорошей выявляемости заболевания.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить