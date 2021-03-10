Иммунолог оценил ситуацию с пандемией

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов оценил ситуацию с пандемией.

«Я считаю, что не было никаких волн, было усиление распространения инфекций и замедление распространения инфекций. Пандемия не останавливалась, поэтому это очень условное деление — говорить о каких-то волнах», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, важнее говорить о конкретных случаях передачи, распространённости, заболеваемости, госпитализации.

Как отметил Викулов, применение безопасной вакцинации может переломить ситуацию, но это не единственный способ профилактики.

«Важны комплексные меры, направленные на различные слои общества, правильные интерпретации этих результатов, правильное использование средств индивидуальной защиты», — добавил он.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.