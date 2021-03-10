Роскомнадзор рассказал о работе оборудования по фильтрации трафика

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В Роскомнадзоре заявили, что оборудование по фильтрации трафика во всех регионах России работает в штатном режиме.
Роскомнадзор рассказал о работе оборудования по фильтрации трафика
  • Pixabay

Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«В отношении Twitter начиная с 10:00 по московскому времени приняты меры централизованного управления, а именно первичное замедление скорости работы сервиса. Роскомнадзор отмечает, что оборудование фильтрации во всех регионах России работает в штатном режиме», — рассказали в ведомстве.

10 марта Роскомнадзор принял решение замедлить работу социальной сети Twitter.

Соответствующий шаг связан с тем, что соцсеть с 2017 года по настоящий момент отказывается удалять незаконный контент. В частности, речь идёт о постах, склоняющий детей и подростков к совершению самоубийств, а также о материалах, содержащих детскую порнографию.

В Кремле позднее оценили действия Роскомнадзора в отношении Twitter.

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