Собянин рассказал о влиянии пандемии

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС рассказал о влиянии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Собянин рассказал о влиянии пандемии
  • globallookpress.com

«Пандемия заставила волноваться за здоровье близких людей. А для многих москвичей, в том числе моих знакомых, — обернулась трагедией потери близкого человека. Пандемия лишила возможности получать удовольствие от живого открытого города, в котором ежедневно бурлит жизнь. Вместо этого мы увидели пустые улицы и метро. Вместо участия в городских фестивалях мы стали невольными участниками «карнавала масок», — заявил Собянин.

При этом он отметил, что «экономика Москвы и доходы городского бюджета восстанавливаются достаточно быстро».

Согласно данным на 9 марта, в России в течение суток выявлено 9445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии подтверждено 4 342 474 случая COVID-19.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить