Собянин рассказал о влиянии пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС рассказал о влиянии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Пандемия заставила волноваться за здоровье близких людей. А для многих москвичей, в том числе моих знакомых, — обернулась трагедией потери близкого человека. Пандемия лишила возможности получать удовольствие от живого открытого города, в котором ежедневно бурлит жизнь. Вместо этого мы увидели пустые улицы и метро. Вместо участия в городских фестивалях мы стали невольными участниками «карнавала масок», — заявил Собянин.

При этом он отметил, что «экономика Москвы и доходы городского бюджета восстанавливаются достаточно быстро».

Согласно данным на 9 марта, в России в течение суток выявлено 9445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии подтверждено 4 342 474 случая COVID-19.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.