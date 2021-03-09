В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с пандемией

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила ситуацию с пандемией.
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с пандемией
  • РИА Новости

«Ещё продолжают соблюдаться такие меры, как масочный режим и социальное дистанцирование. Данные меры, как показала практика, реально работают. В этом многие уже убедились», — сказала она в беседе с изданием «Ридус».

По её словам, власти приложили все усилия, чтобы борьба с COVID-19 проходила успешно.

«Расширяется объём тестирования, увеличиваются темпы вакцинации населения. Контролируемое Роспотребнадзором поэтапное снятие ограничений способствует тому, что Россия обходится сейчас без локдаунов, которые в последнее время вводили в ряде стран Европы», — отметила Пшеничная.

Как добавила эксперт, бороться с пандемией со стороны гражданского общества помогает очень эффективное волонтёрское движение.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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