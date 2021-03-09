В Калининградской области открылись четыре передвижных медкомплекса

В Калининградской области открылись четыре передвижных медицинских комплекса.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Введены в действие рентген-кабинет для Гусевской ЦРБ, мобильный центр «Детское здоровье» для Городской детской поликлиники №6, передвижной кабинет для Советской стоматологической поликлиники и маммограф для автопоезда Черняховской ЦРБ.

На их приобретение было выделено 67,7 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

«То, что мы увидели сегодня, полностью соответствует нашим ожиданиям. Это не первые наши мобильные кабинеты, поэтому опыт их эффективного использования у нас уже большой», — заявил губернатор Антон Алиханов.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области рассказали о планах по строительству и ремонту больниц.