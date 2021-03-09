Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за незаконную агитацию

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах. Максимальная санкция составит до 500 тыс. рублей.

Документ предполагает штрафы для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей (ранее — от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей), для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (ранее — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей), для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (ранее — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей).

В феврале Госдума приняла закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах, максимальная санкция составит до 500 тыс. рублей.

Также 9 марта Путин подписал закон, согласно которому ЦИК и избирательные комиссии регионов смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении незаконной агитации в интернете.