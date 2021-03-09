Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за незаконную агитацию

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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах. Максимальная санкция составит до 500 тыс. рублей.

Документ предполагает штрафы для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей (ранее — от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей), для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (ранее — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей), для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (ранее — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей).

В феврале Госдума приняла закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах, максимальная санкция составит до 500 тыс. рублей.

Также 9 марта Путин подписал закон, согласно которому ЦИК и избирательные комиссии регионов смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении незаконной агитации в интернете.

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