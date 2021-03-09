Путин подписал закон о пресечении незаконной агитации в интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ЦИК и избирательные комиссии регионов смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении незаконной агитации в интернете.

Об этом сообщает РИА Новости.

В феврале Государственная дума одобрила законопроект, который наделяет Центральную избирательную комиссию и избиркомы регионов правом обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете незаконных агитационных материалов.

В конце декабря Путин подписал закон, согласно которому представители СМИ, освещающие публичные мероприятия, должны будут соблюдать все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.