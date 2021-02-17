Госдума приняла законопроект о пресечении незаконной агитации в интернете

Государственная дума одобрила законопроект, который наделяет Центральную избирательную комиссию России и избиркомы регионов правом обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете незаконных агитационных материалов.

Об этом информирует РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту говорится, что в настоящее время интернет приобретает всё большее значение в качестве площадки для распространения агитационных материалов.

Отмечается, что при этом у избиркомов нет действенного механизма реагирования в случае обнаружения информации или агитационных материалов, изготовленных или распространяемых с нарушением требований законодательства России о выборах и референдумах.

В связи с этим законопроект наделяет ЦИК России и избирательные комиссии регионов соответствующими полномочиями.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому представители СМИ, освещающие публичные мероприятия, должны будут соблюдать все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.