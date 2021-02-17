ГД приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за незаконную агитацию на выборах

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Госдума приняла закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах, максимальная санкция составит до 500 тыс. рублей.
ГД приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за незаконную агитацию на выборах
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, согласно документу, предлагается ввести штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей (ранее — от 1 тыс. до 1,5 тыс.), для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. (ранее — от 2 тыс. до 5 тыс.), для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. (ранее — от 20 тыс. до 100 тыс.).

Ранее Государственная дума одобрила законопроект, который наделяет Центральную избирательную комиссию России и избиркомы регионов правом обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете незаконных агитационных материалов.

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