ГД приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за незаконную агитацию на выборах

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах, максимальная санкция составит до 500 тыс. рублей.

Как пишет РИА Новости, согласно документу, предлагается ввести штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей (ранее — от 1 тыс. до 1,5 тыс.), для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. (ранее — от 2 тыс. до 5 тыс.), для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. (ранее — от 20 тыс. до 100 тыс.).

Ранее Государственная дума одобрила законопроект, который наделяет Центральную избирательную комиссию России и избиркомы регионов правом обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете незаконных агитационных материалов.