Путин подписал закон об отключении мобильной связи в тюрьмах

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт возможность отключать номера мобильных телефонов отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.
Путин подписал закон об отключении мобильной связи в тюрьмах
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По закону операторы будут отключать предоставление услуг мобильной связи подозреваемым, обвиняемым и заключённым в СИЗО на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

В январе 2020 года в Госдуму внесли законопроект об отключении номеров мобильных телефонов отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО из-за их использования в целях мошенничества, для давления на свидетелей, координирования действий организованных преступных групп, поставок запрещённых предметов, а также в экстремистских целях.

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