В Госдуму внесён проект об отключении мобильной связи в тюрьмах

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который даёт возможность отключать номера мобильных телефонов лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО. Он опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, операторы связи будут обязаны блокировать номера на основании письменного решения главы территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Как отмечается, несмотря на существующий запрет мобильных телефонов, количество нарушений остаётся высоким, что способствует совершению различных преступлений, в основном мошеннического характера.

По данным ФСИН, средства мобильной связи используют для давления на свидетелей, координирования действий организованных преступных групп, поставок запрещённых предметов, а также в экстремистских целях.

Об инициативе стало известно в ноябре, её поддержало Минкомсвязи.

Как указывали в Федеральной службе исполнения наказаний, операторы противодействуют усилиям правоохранительных органов по ограничению сотовой связи, поскольку не хотят терять прибыль.