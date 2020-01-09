В Госдуму внесён проект об отключении мобильной связи в тюрьмах

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Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который даёт возможность отключать номера мобильных телефонов лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО. Он опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
В Госдуму внесён проект об отключении мобильной связи в тюрьмах
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Согласно документу, операторы связи будут обязаны блокировать номера на основании письменного решения главы территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Как отмечается, несмотря на существующий запрет мобильных телефонов, количество нарушений остаётся высоким, что способствует совершению различных преступлений, в основном мошеннического характера.

По данным ФСИН, средства мобильной связи используют для давления на свидетелей, координирования действий организованных преступных групп, поставок запрещённых предметов, а также в экстремистских целях.

Об инициативе стало известно в ноябре, её поддержало Минкомсвязи.

Как указывали в Федеральной службе исполнения наказаний, операторы противодействуют усилиям правоохранительных органов по ограничению сотовой связи, поскольку не хотят терять прибыль.

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