В Госдуму внесён проект об отключении мобильной связи в тюрьмах
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- РИА Новости
Согласно документу, операторы связи будут обязаны блокировать номера на основании письменного решения главы территориального органа уголовно-исполнительной системы.
Как отмечается, несмотря на существующий запрет мобильных телефонов, количество нарушений остаётся высоким, что способствует совершению различных преступлений, в основном мошеннического характера.
По данным ФСИН, средства мобильной связи используют для давления на свидетелей, координирования действий организованных преступных групп, поставок запрещённых предметов, а также в экстремистских целях.
Об инициативе стало известно в ноябре, её поддержало Минкомсвязи.
Как указывали в Федеральной службе исполнения наказаний, операторы противодействуют усилиям правоохранительных органов по ограничению сотовой связи, поскольку не хотят терять прибыль.