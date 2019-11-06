Во ФСИН оценили ситуацию с сотовой связью в тюрьмах
- РИА Новости
Как заявил Максименко в беседе с «Газетой.Ru», мобильные операторы противодействуют любым усилиям правоохранительных органов по ограничению сотовой связи, поскольку не хотят терять прибыль.
«Если трафик с посёлка в месяц составляет 400—500 тыс. рублей, то трафик с колонии, куда пытаются пронести телефоны и где заключённые совершают такого рода преступления, составляет миллионы. Когда мы начинаем работать по подавлению этого сигнала, сотовые операторы именно на этом месте усиливают сигнал», — пояснил он.
По его мнению, технические возможности ФСИН не позволяют справиться с инновационными разработками мобильных операторов.
Ранее сообщалось, что в российских тюрьмах могут начать блокировать сотовую связь.
В июле URA.RU передавало, что ФСИН Челябинской области пресекла попытку провезти запрещённые предметы в исправительную колонию №2.