Во ФСИН оценили ситуацию с сотовой связью в тюрьмах

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко прокомментировал ситуацию с сотовой связью в тюрьмах.

Как заявил Максименко в беседе с «Газетой.Ru», мобильные операторы противодействуют любым усилиям правоохранительных органов по ограничению сотовой связи, поскольку не хотят терять прибыль.

«Если трафик с посёлка в месяц составляет 400—500 тыс. рублей, то трафик с колонии, куда пытаются пронести телефоны и где заключённые совершают такого рода преступления, составляет миллионы. Когда мы начинаем работать по подавлению этого сигнала, сотовые операторы именно на этом месте усиливают сигнал», — пояснил он.

По его мнению, технические возможности ФСИН не позволяют справиться с инновационными разработками мобильных операторов.

Ранее сообщалось, что в российских тюрьмах могут начать блокировать сотовую связь.

В июле URA.RU передавало, что ФСИН Челябинской области пресекла попытку провезти запрещённые предметы в исправительную колонию №2.