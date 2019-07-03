В Челябинской области пресекли попытку провезти запрещённые предметы в колонию

В Челябинской области пресекли попытку провезти запрещённые предметы в исправительную колонию № 2, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по региону.

«Запрещённый груз спрятали под салонным фильтром автомобиля, который въехал в режимную зону колонии (там работает автомастерская) для ремонта», — заявили в ведомстве.

Были обнаружены духи, а также восемь мобильных телефонов, семь зарядных устройств, наушники, сим-карты, карты памяти, флеш-карта.

Ранее в Самарской области организовали проверку по факту попытки провезти запрещённые предметы в колонию.