В Челябинской области пресекли попытку провезти запрещённые предметы в колонию
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- РИА Новости
«Запрещённый груз спрятали под салонным фильтром автомобиля, который въехал в режимную зону колонии (там работает автомастерская) для ремонта», — заявили в ведомстве.
Были обнаружены духи, а также восемь мобильных телефонов, семь зарядных устройств, наушники, сим-карты, карты памяти, флеш-карта.
Ранее в Самарской области организовали проверку по факту попытки провезти запрещённые предметы в колонию.