В Челябинской области пресекли попытку провезти запрещённые предметы в колонию

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В Челябинской области пресекли попытку провезти запрещённые предметы в исправительную колонию № 2, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по региону.
В Челябинской области пресекли попытку провезти запрещённые предметы в колонию
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Запрещённый груз спрятали под салонным фильтром автомобиля, который въехал в режимную зону колонии (там работает автомастерская) для ремонта», — заявили в ведомстве.

Были обнаружены духи, а также восемь мобильных телефонов, семь зарядных устройств, наушники, сим-карты, карты памяти, флеш-карта.

Ранее в Самарской области организовали проверку по факту попытки провезти запрещённые предметы в колонию.

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