В Самарской области проводят проверку по факту попытки провезти запрещённые предметы в колонию

В Новокуйбышевске проводят проверку по факту попытки провезти запрещённые предметы в исправительную колонию №3, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Самарской области.

РИА Новости

В частности, обнаружено и изъято 34 сотовых телефона, зарядное устройство к модему, шесть литров спиртосодержащей жидкости, четыре аудиоплеера, 17 аудионаушников. Кроме того, в колонию пытались доставить 36 сим-карт, 28 зарядных устройств к сотовым телефонам, 17 карт памяти, три модема, десять устройств для чтения карт памяти, медицинские препараты. Ранее URA.RU сообщало, что пермское управление ФАС России завело дело против исправительной колонии.