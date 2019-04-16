В Самарской области проводят проверку по факту попытки провезти запрещённые предметы в колонию

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В Новокуйбышевске проводят проверку по факту попытки провезти запрещённые предметы в исправительную колонию №3, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Самарской области.
В Самарской области проводят проверку по факту попытки провезти запрещённые предметы в колонию
  • РИА Новости

В частности, обнаружено и изъято 34 сотовых телефона, зарядное устройство к модему, шесть литров спиртосодержащей жидкости, четыре аудиоплеера, 17 аудионаушников.

Кроме того, в колонию пытались доставить 36 сим-карт, 28 зарядных устройств к сотовым телефонам, 17 карт памяти, три модема, десять устройств для чтения карт памяти, медицинские препараты.

Ранее URA.RU сообщало, что пермское управление ФАС России завело дело против исправительной колонии.

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