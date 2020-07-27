Кабмин поддержал законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах

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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала проект закона о блокировке сотовой связи в тюрьмах.
Кабмин поддержал законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию проекта официального отзыва кабмина, который был одобрен на заседании комиссии.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом замечания», — говорится в документе.

Как указывает агентство, законопроектом предлагается наделить исправительные учреждения правом на обращение к оператору с просьбой «о прекращении оказания услуг связи юридическим и физическим лицам в случаях выявления незаконного использования выделенных им абонентских номеров на территории учреждений, исполняющих наказания».

В январе сообщалось, что группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который даёт возможность отключать номера мобильных телефонов лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.

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