В Севастополе рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

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Директор севастопольского Департамента здравоохранения Виталий Денисов на аппаратном совещании в правительстве города заявил, что вакцинация от коронавируса проходит в плановом порядке.
В Севастополе рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«В настоящее время привиты 13 тыс. человек. Вторым компонентом привиты более 5 тыс. человек. Старше 65 лет среди них — 49%. Охват хороший», — сказал Денисов.

Также стало известно, что в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 93 594 человека, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональный оперштаб.

Вторую дозу препарата получили 38 582 жителя.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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