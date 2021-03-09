Диетолог предупредила о рисках при чрезмерном употреблении сметаны на Масленицу

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Диетолог Ольга Григорьян предупредила о рисках при чрезмерном употреблении сметаны на Масленицу.
Диетолог предупредила о рисках при чрезмерном употреблении сметаны на Масленицу
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

«Блины — это углеводистый, жирный продукт. Конечно, для праздника многим не хватает добавок для блинов. Сметана — жирный продукт. Вкусно. Жареное тесто, да ещё если горячее, с холодной сметаной — несомненно, вкусно», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в результате нагружается печень, истощается желчный пузырь, увеличивается количество животного жира в организме, который довольно трудно переработать.

«Мы прибавим в весе, увеличится угроза развития атеросклероза, гипертонической болезни, инфарктов, инсультов», — пояснила Григорьян.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.

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